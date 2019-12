Tour de Ski 2020 | prime tappe Lenzerheide | orari | tv | streaming e palinsesto

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Scatterà domani, sabato 28 dicembre, con la prima delle duedi, in Svizzera, l’ormai consueto appuntamento con ilde Ski all’interno del calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo: si partirà domani con due mass start in tecnica libera, mentre domenica 29 sarà la volta delle sprint, sempre in tecnica libera. Ilde Ski sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la direttasarà fruibile in chiaro su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine, come di consueto, OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale delle settedelde Ski. CALENDARIODE SKI 2019-Sab. 28/12/19 –(Svi) Ore 12.45 10 km TL mass start femminile Ore 14.15 15 km TL mass start maschile Dom. 29/12/19 –(Svi) Ore 09.05 qualificazioni sprint TL femminile e ...

MasashiKohmura : RT @Ski_Nordik: Il Tour de Ski parte da Lenzerheide sabato 28 dicembre - I 14 convocati del dt Selle - - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - Programma e orari della quattordicesima edizione del Tour de Ski - FantasyXC : Team Italy's women ???? to Tour de Ski: - Elisa Brocard - Greta Laurent - Lucia Scardoni - Caterina Ganz - Francesca… -