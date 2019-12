Prescrizione | Pd | via totem e tabù | nostro ddl per trovare sintesi in governo 2

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) (Adnkronos) – Quindi, aggiunge Franco Mirabelli, capogruppo Dem in commissione Giustizia al Senato, una proposta per una discussione “senza equivoci sulla riforma del processo penale”, anche se, ribadisce Andrea Giorgis, sottosegretario alla Giustizia, “la soluzione più ragionevole sarebbe stata sospendere l’entrata in vigore della norma che blocca sine die la”, anche perchè “la riforma Orlando non è stata ancora misurata nei suoi effetti”.In ogni caso, dice ancora l’esponente dell’esecutivo, la proposta del Pd “sgombra qualsiasi equivoco sulla nostra volontà politica: vogliamo fare di tutto perchè la giustizia possa concludere il suo corso e il processo non abbia una durata infinita”. Viceversa, nota ancora Verini, il progetto presentato da Enrico Costa, di Forza Italia, ha ...

Capezzone : Critica rispettosa (assolutamente no offese).Presidente Mattarella rischia d’esser ricordato per avallo a: -Via del… - Agenzia_Ansa : Prescrizione al via a gennaio, intesa su intercettazioni. Bonafede, orgoglioso per riforma #ANSA - carlopolisini : @VeriniWalter perchè vi ostinate ad essere la brutta copia di Berlusconi, anche dopo che il cattivo Renzi è andato… -