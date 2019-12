M5s | Paragone | “Ecco i nomi di chi non ha restituito nulla o quasi” E attacca Di Maio

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Acunzo, Aprile, Cappellani, Del Grosso, Fioramonti, che han fatto anche ministro”. Il senatore del Movimento 5 stelle, Gianluigii colleghi del Movimento e con un lungo video pubblicato sul suo profilo Facebook fa idi tutti coloro che non hanno effettuato restituzioni, o ne hanno fatto poche. “Presenterò un esposto ai probiviri”, assicura, dopo che lui stesso è a rischio espulsione per il voto negativa sulla manovra a Palazzo Madama. “Il capo politico dov’era? Non lo sapeva o ha fatto finta di non vedere?”, si chiede ancora il senatore, rivolgendosi a Luigi Di. Il giornalista poi continua e parla anche della ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, definendola “incompatibile” per la carica che ricopre. “Non puoi essere nel collegio dei probiviri ed essere anche ministro”, ...

