I trumpiani pubblicano un vademecum per mettere a tacere i parenti liberal (Di venerdì 27 dicembre 2019) Non lasciate che i vostri parenti liberal l’abbiano vinta anche quest’anno, hanno detto i trumpiani all’inizio dei festeggiamenti natalizi, ribattete alle loro provocazioni, fermate le loro offensive subdole, dimostrate che l’America non è mai stata tanto grande e forte come ora che è guidata da Tru Leggi la notizia su ilfoglio

