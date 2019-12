Catania addio | Coca Cola pronta a trasferire tutta la produzione a Tirana

Leggi la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La Sicilia ringrazia il governo grillino. Lalascia l’Isola. Infatti la Sibegsi prepara a

AcidamenteBea : RT @massimo_limonta: NON SOLO ILVA: Addio, Italia: #COCACOLA sposta la produzione da #Catania in #Albania a causa di #sugartax e #plasticta… - arcere8 : RT @massimo_limonta: NON SOLO ILVA: Addio, Italia: #COCACOLA sposta la produzione da #Catania in #Albania a causa di #sugartax e #plasticta… - ilayaja : RT @massimo_limonta: NON SOLO ILVA: Addio, Italia: #COCACOLA sposta la produzione da #Catania in #Albania a causa di #sugartax e #plasticta… -