Calciomercato Fiorentina | Badelj può già partire | piace al Toro

(Di venerdì 27 dicembre 2019): Milanpotrebbe già lasciare il club viola a gennaio. Il croatoalPotrebbe esserci una vera e propria sorpresa nel mercato in uscita della. Secondo quanto riporta La Stampa, infatti, Milanpotrebbe trovare già un’altra casa a gennaio. Il croato era rientrato in prestito a Firenze dopo l’esperienza (negativa) alla Lazio emolto al. Il club granata, tuttavia, dovrà anche parlare con i capitolini visto che il cartellino diappartiene ancora a loro. Leggi su Calcionews24.com

