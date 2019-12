Cagliari, agente Cragno: «Sta per tornare» (Di venerdì 27 dicembre 2019) Battistini, agente di Cragno, ha parlato del recupero dall’infortunio del portiere del Cagliari: «Sta lavorando per tornare» Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, ha parlato del portiere del Cagliari durante un’intervista a Radio Sportiva: «C’è stato l’ok definitivo del dottore che lo ha seguito, ora sta lavorando per tornare in campo». «Siamo quasi all’epilogo, il periodo difficile sta passando». Cragno, al suo rientro, dovrà giocarsi il posto con Robin Olsen, trasferitosi in rossoblù dalla Roma nel corso del mercato estivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

