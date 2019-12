Valencia | Gabriel | «Atalanta? Non sono un bambino | mi dispiace»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il difensore delPaulista ha commentato l’assenza in Champions League contro l’Paulista ha parlato della sua assenza in Champions League contro l’, in seguito alla squalifica per due turni dopo l’espulsione di Amsterdam: «molto contento per la qualificazione agli ottavi, nella competizione più bella del mondo. Non avrei dovuto farmi cacciare, mi». «in pochi secondi milasciato trascinare e avrei potuto rovinare tutto il lavoro della squadra. Ho 29 anni, nonpiù une devo pensare di più, non devo commettere sciocchezze.cose che capitano e servono per migliorare», ha concluso il difensore dela Marca. Leggi su Calcionews24.com

cheobravo : RT @GoalItalia: Due turni di squalifica per Gabriel Paulista in Champions: il difensore salterà le sfide contro l'Atalanta ? - GoalItalia : Due turni di squalifica per Gabriel Paulista in Champions: il difensore salterà le sfide contro l'Atalanta ? - sportface2016 : #Valencia, l'#Atalanta può sorridere: il difensore Gabriel Paulista sarà squalificato per andata e ritorno degli ot… -