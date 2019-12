‘Sognando l’Olimpo’ | Rachele Bruni e l’argento di Rio da trasformare in oro a Tokyo

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La prima parola che viene in mente quando si sente parlare diè efficienza. Lei è sempre pronta quando la posta in palio è altissima. Quando si deve alzare l’asticella, lei non si tira mai indietro. La sua affidabilità è del cento per cento nelle gare che davvero contano. Traspare dalle sue parole, in ogni dichiarazione: la sua fame di risultati non svanisce mai, anzi aumenta con il passare degli anni. Questa è, in sintesi, la vicecampionessa olimpica di Rio 2016. Nata a Firenze il 4 novembre del 1990, la nuotatrice di fondo azzurra (appartenente all’Esercito e tesserata per l’Aurelia Nuoto) è alta 1.70 m per un peso forma di 57 kg. Attualmente allenata dal tecnico federale Fabrizio Antonelli, gli inizi agonistici della fiorentina si dividono tra nuoto in corsia e di fondo. Infatti ha vinto in carriera ben cinque titoli italiani nelle gare più lunghe ...

