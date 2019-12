Sci alpino | Discesa Bormio 2019 | tutti i dati tecnici della Stelvio Lunghezza | durata

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019)è pronta per ospitare la Coppa del Mondo-2020 di sci, la localitàValtellina sarà grande protagonista nel weekend del 27-29 dicembre dove andranno in scena due discese libere e una combinata. Il programma originario prevedeva soltanto una prova veloce ma poi se ne è aggiunta una in modo da sostituire l’evento cancellato in Val Gardena settimana scorsa a causa del maltempo. La pistaè una delle più iconiche del Circo Bianco, il tracciato si è sempre distinto per la sua complessità e per la sua durezza: gli sciatori vanno spesso in crisi fisica prima dell’ultimo settore quando inizia a farsi sentire l’acido lattico. La FIS ha diffuso alcune specifiche tecnichepista italiana, tra l’altro si dovrebbe gareggiare in perfette condizioni meteo e questo dovrebbe consentire di percorrere lafin dalla cima. La partenza è ...

Eurosport_IT : Finalmente! Elena #Fanchini torna sugli sci a un anno dal cancro... Elena sei una forza!!! ??????? - infoitsport : Sci alpino – Coppa del Mondo: Innerhofer salta la tappa di Bormio - Ziggyflow1 : RT @Eurosport_IT: Finalmente! Elena #Fanchini torna sugli sci a un anno dal cancro... Elena sei una forza!!! ??????? -