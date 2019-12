Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Non sono isolati i casi in cui i nuovi clientilamentinoper la consegna a domicilio di una SIM appena attivata. Soprattutto nel periodo natalizio, ci sono diversi utenti che pensano di cambiare gestore, magari attratti da un’offerta più conveniente. Tuttavia, in questo particolare periodo dell’anno potrebbero emergere dei disagi coi vari corrieri che operano sul territorio. Non tutti sanno che i tempi possono variare a seconda dell’opzione che abbiamo scelto in termini di consegna, senza dimenticare il Comune in cui ci troviamo, visto che alcune aree sono meno semplici da raggiungere come si può facilmente immaginare. A tal proposito, vale quanto riferito dalla compagnia telefonica a tutti coloro che in queste settimane hanno evidenziato il problema deiaccumulati per la consegnaSIM. A maggior ragione in un periodo come questo caratterizzato dalle ...

matteorenzi : Oggi il sindaco di Bari, @Antonio_Decaro, lancia un grido di dolore sui ritardi della Napoli Bari. Noi siamo con lu… - GioPao9 : Ritardi con la spedizione delle SIM #Iliad, alcuni chiarimenti importanti - OptiMagazine : Ritardi con la spedizione delle SIM Iliad, alcuni chiarimenti importanti -