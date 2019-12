MotoGP | Marquez il più pagato Rossi e Dovizioso sul podio

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 26 dicembre 2019) I ‘paperoni’ della. Marcil piùsuld questa speciale classifica. ROMA – Chi sono i ‘paperoni’ della? La speciale classifica è stata ‘stilata’ da Oasport che ha dedicato un articolo ai guadagni dei piloti delle due ruote. In testa c’è Marccon Andreae Valentinosuldi questa speciale graduatoria. Nella top five presenti anche Maverick Vinales e Jorge Lorenzo. I ‘paperoni’ dellaIn testa a questa speciale classifica c’è Marc. L’otto volte campione del mondo è il piùdel circus con 15 milioni di euro. Uno stipendio molto alto per lo spagnolo che a questa cifra deve aggiungere anche i soldi dello sponsor. Sulpresenti anche Andreae Valentino. Il Dottore ha un ingaggio tra i 7 e ...

