L' operazione Pecora nera

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Sofia Dinolfo Entravano in ufficio per timbrare il badge e andavano via poco dopo per dedicarsi alle proprie faccende. Per questo motivo sono stati denunciati B.G. di 59 anni e B.S. di 65 anni, entrambi impiegati al comune di Valguar, in provincia di Enna. Su di loro grava l’accusa di falsa attestazione della presenza in servizio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Partendo da una segnalazione, la polizia, con appositi servizi di pedinamento e con il supporto di micro camere, li ha scovati a svolgere attività personali durante l’orario di lavoro. Uno di loro addirittura portava il gregge al pascolo, da qui il nome “” all’che ha consentito di denunciare i due. Per entrambi è stato disposto anche l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 

