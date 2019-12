Gazzetta | Younes in prestito al Werder Brema o al Genoa

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Uno dei calciatori del Napoli che sembra vicino a lasciare la città a gennaio è Amin. L’esterno sinistro è stato finora poco impiegato e preme per avere più spazio. Negli ultimi giorni i giornali lo hanno dato prossimo alla partenza. E’ quanto scrive anche Nicolò Schira, giornalista delladello Sport su Twitter. Secondo quanto riporta, perè arrivato l’interessamento di. I due club lo avrebbero richiesto al Napoli. E’ possible, secondo quanto scrive Schira, un’operazione in. Richieste al #Napoli per Amin #: l’esterno offensivo piace a #e #. Possibile operazione in. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 26, 2019 L'articoloinalo alilNapolista.

