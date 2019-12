Foggia | 34enne muore in incidente | due giorni prima aveva ricevuto la proposta di

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Stava vivendo probabilmente uno dei momenti più felici della sua vita. Ilaria Adriatico,diche il 24 dicembre è morta in unstradale alla periferia della città pugliese, da dueladi matrimonio del fidanzato. La coppiaanche pubblicato su Facebook le foto del momento: si trovavano sulla ruota panoramica montata in piazza Cavour per le feste di Natale, e lui lechiesto di sposarla mostrandole dall’alto uno striscione con un grande cuore rosso che era stato messo a terra dai suoi amici. “Ilaria mi vuoi sposare?”, si leggeva. La tragedia è avvenuta intorno alle ore 19,30 di martedì sera. Lastava guidando la sua auto, una Suzuki, sulla statale 673, quando, per cause ancora da chiarire, la vettura è uscita di strada schiantandosi contro un albero. Le notizie di cronaca di TPI Per Ilaria non ...

