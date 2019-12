Fedez sorprende Chiara Ferragni per Natale con un anello di lusso - (Di giovedì 26 dicembre 2019) Francesca Galici Sorpresa di Natale sotto l'albero per Chiara Ferragni, che ha ricevuto da parte di Fedez un lussuoso anello d'oro con diamanti incastonati a riprova del loro grande amore Da quando i Ferragnez sono saliti sulle Dolomiti per festeggiare il Natale in famiglia, sui loro profilo social sono stati pubblicati lunghissimi minuti di video tra le storie e le timeline. A metterli insieme si potrebbe quasi realizzare un cortometraggio dal titolo "Natale coi Ferragnez", una rivisitazione in chiave social dei più classici cinepanettoni tra scherzi, risate e qualche momento romantico. Protagonista proprio di uno di questi è stato il cantante Fedez, che ha fatto un regalo davvero speciale per Chiara Ferragni. Come in molte famiglie nelle quali ci sono bambini piccoli, anche il cenone di Chiara Ferragni e di Fedez è stato fatto a misura di bimbi, almeno nella prima parte. ... Leggi la notizia su ilgiornale

