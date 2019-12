Ciaschini, ex vice allenatore Ancelotti: «A Napoli troppe aspettative» (Di giovedì 26 dicembre 2019) Lo storico vice allenatore di Carlo Ancelotti commenta il divorzio del tecnico con il Napoli di De Laurentiis Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex vice allenatore di Carlo Ancelotti, Giorgio Chiaschini, si è espresso riguardo l’esperienza al Napoli del collega. «Non credo abbia avuto problemi con De Laurentiis a livello personale. C’erano delle aspettative troppo alte, alle quali ha contribuito anche lo stesso Ancelotti. In certi casi paga sempre l’allenatore, è giusto così per quanto guadagnano». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

