8 motivi per cui dovresti sempre lasciare che il tuo cane ti lecchi il viso

Leggi la notizia su bigodino

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Molti cani amano leccare ildei loro proprietari. C’è chi lo ama e chi lo detesta. Bisognerebbe, però, lasciarglielo fare. Non si tratta di un semplice gesto ma di un vero toccasana per la salute. Ecco 8per cuiche il tuotiil. 1. La saliva delfa bene alla salute Va bene, per prima cosa sfatiamo un mito: le bocche dei cani non sono più pulite delle bocche umane. Detto questo, i cani hanno sistemi immunitari ed esperienze totalmente diversi rispetto alla loro famiglia umana, il che significa che hanno un microbioma diverso. I loro probiotici (microrganismi sani che vivono nel loro sistema) sono diversi dai tuoi e potrebbero compensare alcuni dei “vuoti” nel tuo sistema immunitario! 2. I baci ti aiutano a ...

Mov5Stelle : Ogni volta che i cittadini possono esprimersi, per me va benissimo. E sono pronto al confronto con chiunque porti a… - LaStampa : Lo sapevate che il Principato di Monaco richiama ogni anno oltre cinque milioni di visitatori sia per motivi di bus… - romeoagresti : Al di là dei numeri, e delle filosofie, uno dei problemi della #Juve resta il centrocampo: Ramsey e Rabiot, per mot… -