Viminale | delitti in calo | ma è emergenza strade

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Dai dati che ildiffonderà ufficialmente a Capodanno, emerge che in Italia nel 2019 si è registrata una diminuzione di tutti i, ossia omicidi, rapine, furti, violenza sessuale. Sono aumentati, invece, i casi di maltrattamenti in famiglia, ma, in realtà, potrebbe trattarsi di una sorta di "falso positivo" e nascondere un dato più confortante: le donne, finalmente, stanno prendendo coscienza e dunque denunciano di più i casi di violenza tra le mura domestiche. Quindi non è un vero e proprio aumento dei maltrattamenti, ma delle denunce di maltrattamento e va inteso come un buon segnale.Le diminuzioni sono state, nel totale, da 1.978.731 diregistrati al 31 ottobre a 1.847.598 alla stessa data del 2019, ossia il 6,6% in meno. In particolare c'è stato un -17,6% per le rapine e -11,8% per i furti. Per quanto riguarda i maltrattamenti in famiglia, invece, si è ...

