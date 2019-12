(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Se state cercando una seriee amate le storie familiari, ce n’è una fresca di pubblicazione sulla piattaforma Netflix: SEGRETI NEL TEMPO, un viaggio nel passato didi. Di produzione tedesca (il titolo originale è “Zeit der Geheimnisse”) è unatelevisiva drammatica trasmessa a novembre in Germania e distribuita nei giorni scorsi dal colosso dello streaming. Solo tre gli episodi, di una quarantina di minuti ciascuno, che si possono quindi vedere come se fosse un film. Tutto ha inizio quando la famiglia di Eva (interpretata da una bravissima) Corinna Harfouch, si ritrova per il Natale nella vecchia casa di famiglia: una suggestiva villa d’altri tempi abbarbicata su una collina che guarda sul mare. su Il Notiziario.

Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : 'Segreti nel tempo': quattro generazioni di donne in una miniserie natalizia - - NakisInGenoa : RT @SEGRETIvicoli: Buon Natale! In foto vedete una delle Natività nei vicoli che più amo, scolpita sulla facciata della Cattedrale di San L… - alecavo : RT @SEGRETIvicoli: Buon Natale! In foto vedete una delle Natività nei vicoli che più amo, scolpita sulla facciata della Cattedrale di San L… -