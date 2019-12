Fa capolino Spusu in Italia prima del 2020 | avanti tutta contro Iliad

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Da tempo si sa cheinarriverà nel, molto probabilmente già entro il primo trimestre dell'imminente nuovo anno. Dunque non appare per nulla strano come nel pieno delle feste natalizie si assista ad un importante passo relativo alla messa online del sito del nuovo operatore virtuale. Non solo questo, ma pure il claim del brand entro i nostri confini è stato oramai svelato e sembrerebbe essere pensato per colpire al cuore del concorrente, con una strategia più che affine a quella del rivale francese. Del progettoinsi parla da mesi oramai: il vettore austriaco scende in campo nel nostro paese forte del successo oltralpe e soprattutto perché ritiene che il mercato nostrano sia ancora un terreno fertile di occasioni. Lo ha dimostrato, appunto, la venuta die il suo rapido successo in termini di milioni di clienti conquistati in poco più di un ...

Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Fa capolino #Spusu in Italia prima del 2020, dritto al cuore di Iliad -