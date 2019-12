Compra una meravigliosa casa a Parigi ma trova al suo interno una macabra sorpresa | il

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Sembra la trama di un film, ma è tutto assurdamente vero! Un uomo francese di Bussy-Saint-Georges, cittadina a 30 km da, credendo di aver fatto l’affare della sua vita, acquista all’asta unanel centro di, ma non immaginava lache lo attendeva. Infatti, durante la visita nell’appartamento in compagnia dell’agente immobiliare, i due rino il cadavere del precedente inquilino che penzolava dal soffitto. Effettuati i dovuti controlli e le analisi della scientifica si è potuto risalire all’identità del defunto, morto peraltro molto tempo prima. Si tratta di un uomo di nazionalità cambogiana di 50 anni, Thomas Ngin che aveva deciso di suicidarsi nella suadiben otto anni addietro e della cui scomparsa nessuno si era preoccupato. Benchè l’uomo non si vedesse in giro da parecchio tempo, né i vicini, né i conoscenti, avevano ...

