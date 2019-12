Andrea Grilli si sveglia dal coma e parla con la moglie | “Ciao amore”

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Dopo 23 giorni diall’ospedale Papa Giovanni di Bergamo,si èto e ha pronunciato alcune parole rivolte allaRamona. Ancora non si puòre di completa guarigione ma si tratta di una grande vittoria per il runner lecchese.si èto dalA dare la notizia sono stati i Falchi di Lecco, la squadra sportiva in cui corre. Già durante gli ultimi giorni divi erano stai dei miglioramenti e dei piccoli progressi. Per esempio aveva iniziato a reagire a voci esterne, a stringere la mano della persona che gliva e ad aprire lentamente gli occhi. Poi, il 23 dicembre 2019, per i suoi familiari e amici è arrivato un regalo di Natale in anticipo. Durante l’orario riservato alle visite, laha iniziato argli come sempre e da lui è arrivata la reazione che tutti stavano attendendo. Ovvero il risveglio e la pronuncia ...

