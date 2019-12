Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | Oscar Isaac | I capi della Disney non erano pronti

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 24 dicembre 2019)avrebbe voluto vedere la relazione sentimentale tra Finn e Poe in: L'di, ma ha svelato i che inona una love story gay. Ladi: L'di, ha indicato neidila causamancata relazione omosessuale tra Finn e Poe visto che i produttori non sarebbero statia vedere il loro amore sul grande schermo. Appurato che il mistero riguardante la cosa che Finn doveva dire a Rey in: L'dinon era una dichiarazione d'amore, ad attirare l'attenzione nell'ultima trilogia diè proprio il bromance tra Finn e Poe.ha ammesso che avrebbe molto apprezzato interpretare una relazione gay dando ulteriore spessore al suo personaggio ...

