Nucleare | Francia | componenti elettrici difettosi in un reattore | ferma la centrale di

(Di martedì 24 dicembre 2019) L’autorità di sicurezzafrancese ha reso noto che l’operatore EDF ha rilevato 28in une ciò ha provocato l’arresto delladi Penly, nella Senna Marittima: lo riferisce France Presse. Per l’autorità si tratta di un “avvenimento significativo” che ha reso inefficaci i sistemi d’emergenza del2: “Questa indisponibilità di diversi materiali importanti per la sicurezza non ha avuto conseguenze per persone e per l’ambiente“, ha precisato nel comunicato.L'articoloin unladi Penly Meteo Web.

Leggi la notizia su meteoweb.eu

