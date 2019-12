Lecce | parla il d s Meluso | «Ecco i reparti che rinforzeremo a gennaio»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 24 dicembre 2019)il direttore sportivo Mauro: «Alavoreremo su centrocampo e difesa, davanti ci sono garanzie» Il direttore sportivo del, Mauro, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sportndo dell’imminente mercato di. Queste le parole del dirigente giallorosso: «È certo che il presidente ha la voglia e la necessità intima di fare il possibile, sfiorando l’impossibile, per darci gli strumenti per salvare la squadra. Io sono su questa barca dalla C, e sono al loro fianco per combattere. Principalmente lavoreremo su centrocampo e difesa, davanti invece abbiamo delle importanti garanzie». Leggi su Calcionews24.com

LaGazzettaWeb : Lecce, parla Liverani: «Contro il Bologna aspetto una gara di grande cuore» - sportli26181512 : Lecce, Liverani: 'Mancosu sta bene. Mihajlovic? E' stata una guida, mi ha fatto crescere': Fabio Liverani, allenato… - violamad79 : @daviola67 E un si corre maremma suina ovvia...te mettimi uno che li allena come dio comanda e poi almeno si corre… -