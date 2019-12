Il Massimo di Palermo conclude la stagione 2019 a tempo di Valzer

(Di martedì 24 dicembre 2019) Sia passo diladel Teatrodi. Il, la danza, ha infatti dominato – in un certo senso – il palco del teatro lirico palermitano: prima con i ballabili e lo splendido “I wanna dance all night” dal musical My Fair Lady, ora con Ildei fiori e le danze tradizionali dedi Piotr Ilic Tchaikovsky. Due mondi apparentemente all’opposto, ma che, entrambi parlano di sogni: quello della piccola fioraia Eliza Doolittle che alla fine trova nello scorbutico Professor Higgins il suo principe, e la piccola Clara che tra lotte contro il Re dei Topi, mondi incantati e Principi di zucchero, trova nella realtà, nell’apprendista dello zio/stregone Drosselmayer, il sognato Principe Schiaccianoci. Ecco quindi che il Teatrochiude nella giocondità e giocosità, ma anche una riflessione su come, impegnandosi, - così come il Teatro fa ormai ...

Leggi la notizia su ilfogliettone

TittiTraiGatti : Miei cari,ecco il mio augurio: cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della… - acciotiziano : Ermal Meta + Gnu Quartet ?? 12 febbraio 2019 ??Teatro al Massimo, Palermo - da_angelini : Come da tradizione @teatromassimo @ Teatro Massimo Palermo -