Il fact-checking di Elon Musk sulla sua pagina Wikipedia

(Di martedì 24 dicembre 2019) (foto: Patrick T. Fallon/Getty Images)non era soddisfatto delle informazioni riportatesua, al punto che ha chiesto di cambiarle. “Ho appena guardato la mia wiki per la prima volta da anni. È pazzesco!”, fa sapere su Twitter, dove non è nuovo a commenti simili e dove ha subito ha precisato: “Non sono un investitore”. È lui stesso, così, a chiedere delle modifiche: “Qualcuno può togliere quella parola?”. Ma in un altro tweet, poi, rincara la dose: “È un vero e proprio campo minato con miliardi di modifiche”. Just looked at my wiki for 1st time in years. It’s insane! Btw, can someone please delete “investor”. I do basically zero investing. —(@) 22 dicembre 2019 Gli errori sono già contenuti, secondo, nelle prime frasi del primo paragrafo dedicato essenzialmente alla sua carriera. “Non faccio nessun investimento. Se Tesla e SpaceX ...

Leggi la notizia su wired

Agenzia_Italia : Da dove nascono i timori per il #5G cinese. - carlosibilia : Qual è la storia del #Mes e da quanti anni se ne parla...leggendo questo anche chi è pervaso dalla malafede trova t… - Agenzia_Italia : Perché, nel caso della #Cannabislight, #nonPuoiDire che sia una #droga -