Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 24 dicembre 2019) Nel Napoli è piena emergenza difesa. Dopo Maksimovic e, domenica,il Sassuolo, hanno capitolato anche. In vista del, il giorno della Befana, c’è solo da sperare che qualcuno si riprenda. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione. “Il giovane Lupo, come lo chiamano i compagni, soffriva già dalla vigilia della partita con il Sassuolo di un affaticamento ai flessori della coscia sinistra,e dunque alla fine del primo tempo è stato sostituito soprattutto a scopo precauzionale. Kostas il greco, invece, ha rimediato una distorsione alla caviglia destra, anche lui nella prima parte della sfida, e poi ha stretto i denti”. Lunedì la squadra sarà di nuovo a Castel Volturno per ricominciare la preparazione e lo staff medico di Canonico valuterà le condizioni dei quattro infortunati eventualmente prevedendo ulteriori esami strumentali. “Fatto sta ...

napolista : CorSport: contro l’#Inter torneranno #Luperto e #Manolas. Ancora in dubbio Koulibaly e Maksimovic Lunedì lo staff… - CorSport : #Neville contro #Raiola su #Pogba: 'Non credo a una sua sola parola' ?? ?? - CorSport : #TottenhamChelsea, cori razzisti contro #Rudiger. Il difensore: 'Spero vengano puniti' ?? -