Checco Zalone | Matteo Salvini “Lo vorrei come senatore a vita”

(Di martedì 24 dicembre 2019)durante un intervento a Chieti ha parlato a favore didifendendo il suo essere politicamente scorretto ed auspicando per il comico una carica dia Vita.si ritrova tra i suoi fan anche, il leader della Lega, spesso accusato di fomentare il razzismo, gradisce il politicamente scorretto del comico pugliese tanto da proporlo per una carica istituzionale. Dopo aver incassato la solidarietà di Nichi Vendola, oggiriceve i complimenti di. Parlando delle accuse di razzismo piovute sul comico dopo l'uscita del video 'Immigrato', che precede l'uscita di Tolo Tolo in sala dal prossimo 1° gennaio, il leader della Lega durante un intervento a Chieti ha detto "è sotto accusa perché è razzista? Ha fatto il film ...

Leggi la notizia su movieplayer

matteosalvinimi : Adesso qualcuno a sinistra crocifigge anche Zalone nel nome del “politicamente corretto”. Roba da matti, Checco sei… - petergomezblog : Checco Zalone: “Io razzista? Qualcuno può essere così stupido da pensarlo davvero. Non si può neanche più scherzare… - repubblica : Salvini: 'Checco Zalone senatore a vita, non certi reperti...' -