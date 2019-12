Leggi la notizia su repubblica

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Violato il profilo di una ex consigliera comunale di Barletta: si sono impossessatie sue chiavi e così sono entrati prima in unlocale e poi in quello'Arcipelago pubblicando contenuti razzisti. Depositata una denuncia

amnestyitalia : L'attacco a #JasmineCristallo - rappresentante delle Sardine in Calabria - dimostra ancora una volta quanto sia dif… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @marco_gervasoni. L’attacco giudiziario e politic… - Alessan74531858 : RT @rep_bari: Sardine, attacco hacker al gruppo Facebook: 'Colpa dell'estrema destra e della Bestia di Salvini' [aggiornamento delle 19:53]… -