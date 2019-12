Ritrovato 15enne scomparso due anni fa | nell’armadio di un uomo sotto indagine

Leggi la notizia su bigodino

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Non si parla d’altro che di questa vicenda. Un ragazzino di circa 15, la cui scomparsa è stata denunciata 2fa, è statodentro l’armadio di un. L’episodio è accaduto in Germania, dove l’abitazione di un, sospettato di pedopornografi@, è stata perquisita dalle autorità. Gli agenti hanno trovato il quindicenne dentro l’armadio e poi scoperto che si trattava di un ragazzinodueprima. Nell’abitazione vivevano due uomini, entrambi sono stati arrestati, ma uno è stato poi rilasciato. Si tratterebbe del padre del ragazzo sospettato di pedopornografi@. La vicenda è ancora al vaglio degli inquirenti, ma dalle poche notizie rese pubbliche, sembrerebbe che non ci siano prove che il quindicenne fosse tenuto prigioniero contro la sua ...

LimeMagazineU : Germania, era scomparso da due anni e mezzo: 15enne ritrovato nell’armadio di un sospetto pedofilo… - infoitestero : Scomparso da 2 anni e mezzo, 15enne viene ritrovato nell'armadio di un sospetto pedofilo - infoitestero : Germania, era scomparso da due anni e mezzo: 15enne ritrovato nell’armadio di un sospetto pedofilo -