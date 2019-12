Juventus | Rugani ai titoli di coda | assalto Leicester | ecco quanto costerà!

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di lunedì 23 dicembre 2019)- Danielepotrebbe dire addio allagià in vista dell’imminente sessione di mercato invernale. Di fatto, secondoriportato dalle ultime indiscrezioni, il centrale difensivo potrebbe essere sacrificato per far cassa per finanziare una nuova mezz’ala.pronto a piombare con forte decisione sull’attuale centrale bianconero. 30-35 milioni la valutazione fatta dalla, cifra che potrebbe convincere il club inglese a puntare forte su di lui., il centrale difensivo apre all’addio Non solo Emre Can, si aprono le porte per il possibile addio di. Il centrale dellapotrebbe finanziare l’acquisto di una nuova mezz’ala. 35 milioni la sua valutazione più i 30 milioni di Emre Can, un incasso totale da 65 milioni di euro euro. Leggi anche: Calciomercato, svolta Rabiot: ...

