Infortunio Gervinho | problemi muscolari per l’ivoriano | i tempi di recupero

(Di lunedì 23 dicembre 2019)per l’attaccante ivoriano del Parma: idiin vista della ripresa dopo la sosta Si è chiuso con unil 2019 di. L’attaccante del Parma, infatti, ha rimediato ieri contro il Brescia un problema muscolare che l’ha costretto al cambio ad inizio secondo tempo. Ennesima ricaduta per l’attaccante ivoriano, di certo non estraneo a queiche hanno limitato le prestazioni del prezioso elemento di D’Aversa in questo campionato. Il tecnico gialloblù spera di riaverlo per la ripresa del campionato dopo la sosta natalizia, nelle prossime ore gli accertamenti del caso chiariranno l’entità del problema. Leggi su Calcionews24.com

