Il barometro della maggioranza resta fisso su tempesta

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nicola Zingaretti vuole che il governo vada avanti, "ma imponendo la qualità" ovvero mettendo in campo una "agenda di cose da fare e non di titoli". Facile a dirsi: ilsu "" e a dimostrarlo è anche il Consiglio dei Ministri fiume - oltre sette ore di riunione - terminato con un "salvo intese" sul decreto legge Milleproroghe. A provocare lo stallo nei lavori sono state in particolare le norme riguardanti i rapporti tra stato e concessionari di servizi pubblici. Ieri, a Palazzo Chigi, sono stati i ministri di Italia Viva a volere che fosse messa a verbale la loro contrarietà al provvedimento. E questo per almeno due ragioni: la prima è che, "cambiando le regole in corso d'opera si scoraggiano gli investitori internazionali dal venire in Italia", è il ragionamento che viene fatto da fonti di governo renziane che parlano ...

