Governo, le insidie sotto l’albero dalla prescrizione ai referendum (Di lunedì 23 dicembre 2019) (Foto: Fabio Cimaglia/LaPresse) Con un lunedì da leoni il Governo va in vacanza per Natale. Ma ci andrà davvero? Vediamo. Nello stesso giorno si chiude l’iter della legge di bilancio con il voto di fiducia alla Camera sul testo blindato dal Senato, si tiene un consiglio dei ministri e a seguire un vertice di maggioranza sui fronti ancora appesi del Milleproroghe, il solito maxidecreto di fine anno in cui rischia di entrare un po’ di tutto. E che ha fatto esplodere i (si fa per dire) casi delle revoche autostradali (a causa dell’indicazione dell’Anas come subentrante in un’eventuale revisione o cessazione della concessione) e del Piano nazionale innovazione: il primo punto è estremamente complesso, vista la reazione di Autostrade, che ritiene la norma incostituzionale, e i mille aspetti coinvolti (compresa la Gronda di Genova), il secondo potrebbe essere salvato – dopo la presentazione ...

Leggi la notizia su wired

Governo insidie Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Governo insidie