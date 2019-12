Giochi e scommesse online in calo a ottobre | gli effetti del decreto Dignità

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Si può già tracciare un bilancio, dopo alcuni mesi dell’entrata in vigore del, finalizzato a porre un vero e proprio veto su ogni genere di pubblicità per il gioco d’azzardo in Italia. Le conseguenze sono quelle di una forte contrazione del fatturato generato dai colossi del gioco e dellesportive. Se fino alla scorsa estate l’andamento del gioco d’azzardo e dellesportive sembrava aver risentito poco deglinegativi delcitato, visto che le cifre davano ancora in crescita il comparto del giocoincluse, i dati diinvece sono in controtendenza. Nel caso specifico, si evidenzia un aumento pressoché pari a zero, con una crescita dell’1,2%, davvero una percentuale piccola se confrontata a quella raggiunta coiprecedentemente, ovvero il 12%.: obiettivi raggiunti? La domanda ...

