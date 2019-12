Autostrade - Bacchettate pesanti dalla Corte dei conti (Di lunedì 23 dicembre 2019) Come se non fosse bastato lo tsunami degli ultimi giorni abbattutosi sul mondo delle concessioni autostradali, arriva ora anche la relazione sul tema della Corte dei conti. Si tratta di un corposo documento (di 188 pagine) che analizza minuziosamente i meccanismi regolatori del settore per verificarne limpatto sulla finanza pubblica e sugli utenti, formulando alcune raccomandazioni finali delle quali i destinatari (parlamento, governo, ma anche Anas, Aiscat e varie Autorità, dalla regolazione dei trasporti al garante della concorrenza allanticorruzione) dovranno tenere conto, comunicando entro sei mesi alla Corte stessa e al Parlamento le misure che intendono mettere in atto.I rilievi. La relazione prende le mosse innanzitutto dai rilievi sollevati dalle autorità indipendenti, che lamentano già dagli anni 90 la mancata apertura del mercato delle concessioni e lopacità della gestione, ...

Leggi la notizia su quattroruote

Autostrade Bacchettate Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Autostrade Bacchettate