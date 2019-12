Ancelotti su Ibrahimovic | «Non so cosa farà | lo chiamerò»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Carlooggi si presenta ufficialmente come tecnico dell’Everton: ecco le sue parole su ZlatanCarlosi presenta oggi come nuovo tecnico dell’Everton. Ecco le sue parole in conferenza stampa su Zlatan. «è un mio grande amico, è stato un mio giocatore e fortunatamente ho allenato tanti giocatori fantastici in carriera. Ma sinceramente non sovoglia fare dopo l’esperienza in MLS, devo chiamarlo e magari lo farò per chiedergli di venire a Liverpool e divertirsi, non per giocare però». Leggi su Calcionews24.com

