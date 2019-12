Maltempo | a Napoli albero uccide un 62enne

Leggi la notizia su blogo

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ilche sta flagellando un po’ tutta Italia ha causato una vittima questa mattina a. Uno uomo di 62 anni è rimasto schiacciato da uncaduto in via Nuova Agnano. L’incidente è stato notato da un mezzo del 118 che transitava da quelle parti intorno alle ore 7. Inutile la corsa verso l’ospedale, poiché l’uomo è deceduto durante il trasporto. La Campania è una delle regione maggiormente colpite dalin queste ore. Si segnalano disagi su alcuni tratti della strada statale 163 ‘Amalfitana’. Chiuso al traffico in entrambe le direzioni il tratto dal km 29,000 al km 49,500, tra la località Capo d’Orso, nel comune di Maiori, e Vietri sul Mare, in provincia di Salerno. Personale Anas e forze dell’ordine sono al lavoro per ripristinare la circolazione nel minor tempo possibile. Vigili del fuoco al lavoro anche a Benevento, dove le forti raffiche di vento hanno ...

SkyTG24 : A causa del forte #maltempo che si è abbattuto sulla #Campania, un fiume sotterraneo ha sollevato la piazza princip… - emergenzavvf : #Maltempo #21dicembre 17:30, 309 #vigilidelfuoco impegnati in #Campania con 94 automezzi di soccorso: svolti 130 in… - Agenzia_Ansa : #Maltempo: albero cade a #Napoli, un morto. Pioggia, vento e mareggiate in tutta Italia #ANSA -