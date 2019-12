Dalla Sierra Leone per diventare ristoratori | quando con poco si cambia la vita a tanti

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Un viaggiotutto, le ambizioni, i progetti. Si parte con una valigia e si ritorna a casa con un bagaglio di esperienze e di desideri. Soprattuttola meta del tuo viaggio è un posto in cui sei sicura che con pochissimo si potrebbere ladi tante persone. Come nella storia delle ragazze e dei ragazzi che hanno fondato l’Associazione “L’Ayurveda dei Laghi”. Due di loro, Elena e Gaspare, hanno trascorso un anno e mezzo a Freetown in, occupandosi della formazione di personale locale nel contesto di un ristorante-pizzeria italiano. Da questa esperienza è nata un’idea: perché non permettere ai giovani di partecipare a stage di formazione in Italia? “Inle lacune nelle proposte formative creano dei presupposti per un necessario approfondimento teorico e pratico delle professioni – spiega Elena. Nel nostro caso, in ...

