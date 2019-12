Calcio, Supercoppa alla Lazio, Juve ko

Laconferma l'ottimo momento: a Riad conquista la quintabattendo 3-1 lantus (come in campionato il 7 dicembre). Iniziativain avvio, ma lac'è: al 16', assist di Milinkovic per Luis Alberto che la piazza benissimo. Szczesny è pronto su Correa al 33', latrova il pari al 45' con tap-in di Dybala su tiro di Ronaldo non trattenuto da Strakosha. Nella ripresa bianconeri pericolosi con Dybala e Ronaldo,ma laè determinata. Lulic al 73' e Cataldi (punizione, 94') firmano festa.(Di domenica 22 dicembre 2019)