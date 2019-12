Vincenzo Zoccano lascia il M5s | “Esco con dignità”

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019), ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Disabilità e alla Famiglia, ha deciso dire il Movimento 5 Stelle. Ad annunciarlo è stato lui stesso: “Il M5s ha deciso di relegare la disabilità ai margini e di questa decisione non posso far altro che prendere atto e di conseguenza, con estrema fermezza e determinazione, prendere l’unica decisione possibile: uscire con dignità“.il M5s Il Movimento 5 Stelle continua a perdere elementi. L’ultimo ad annunciare l’allontanamento dalle fila grilline è statoche ha reso nota la sua decisione con un lungo post su Facebook: “Lascio ufficialmente il Movimento 5 Stelle, con la serenità e la consapevolezza di chi ha provato ad operare in seno alle istituzioni più alte, con la responsabilità e la volontà di dare risposte concrete ...

