The Vampire Chronicles bocciata | Hulu abbandona la nave e dice no alla serie | tutto da

(Di sabato 21 dicembre 2019) Un altro colpo di scena nell'intricata questione di Theche sembra destinata ad essere rimandata all'infinito che sia per un motivo o per l'altro. Se lo scorso marzo sono state annunciate le riprese del pilot della, oggi torniamo a parlare perché, a quanto pare,ha scaricato tuttindo no al lavoro svolto fino a questo momento. È passato quasi un anno da quando latelevisiva, basata sull’amatadi Anne Rice, ha trovato una casa sulla piattaforma e con l'inizio delle riprese il lieto fine sembrava vicino ma non c'è stato niente da fare.L'adattamento televisivo di Thenon è più in fase di sviluppo, almeno per. Variety riferisce che Anne Rice e il suo team stanno riportando la proprietà sul mercato e laricerca di una nuova casa e la cosa entusiasmante è che la scrittrice ha messo in vendita i diritti ...

