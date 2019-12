Sci alpino oggi in tv | orari discese Val Gardena e Val d’Isere | startlist | pettorali e

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Sarà un sabato ad altissima velocità per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci2019-2020. Il Circo Bianco, infatti, propone duelibere. Si inizierà con quella femminile in Val d’Isere, quindi si passerà alla Valdove saranno di scena gli uomini, dopo il SuperG di ieri. Le donne saranno le prime a gareggiare, dalle ore 10.30, con la nostra Sofia Ga pronta a puntare di nuovo al bersaglio grosso. Gli uomini, invece, saranno di scena alle ore 11.45 sulla Saslong per una discesa sempre spettacolare e da non perdere! IN TV – Le gare di Coppa del Mondo di scisono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara o manche per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo bianco. PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI2019-2020 Sabato 21 ...

