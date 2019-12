Santobono, addio al gesso per i più piccoli: ecco i tutori personalizzati stampati in 3D (Di sabato 21 dicembre 2019) Forati, leggeri, poco ingombranti, lavabili e anche riciclabili. Tecnologia e design fanno sintesi con la medicina e permettono di superare i vecchi tutori in gesso con agili tutori stampati in 3d grazie a una soluzione sviluppata da Santobono Innovation Srl, startup nata come costola della Fondazione Santobono Pausilipon. La startup ha portato avanti presso l’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon, in collaborazione con il CNR e con il contributo della Banca d’Italia, la prima sperimentazione clinica in ambito pediatrico di un sistema che sostituisce il tradizionale “gesso” con un esoscheletro in plastica ABS stampato in 3D. La ricerca è stata promossa al fine di realizzare un progetto assistenziale fortemente innovativo. I dispositivi, che differiscono per la possibilità di personalizzare le dimensioni, sono progettati per pazienti pediatrici e consentono l’immobilizzazione ...

