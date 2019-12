Rapita dal padre che la vuole in Siria

Era da poco tornata in Italia grazie a una delicata operazione internazionale di Polizia ed era stata affidata alla mamma, dopo che nel 2016 ill'avevatenendola per quasi 3 anni in. Ora l'uomo l'hanuovamente, prelevandola da scuola, all'insaputa della madre. Una testimone ha riferito di averlo visto con due valigie fuori dalla scuola media che frequenta la ragazza in zona Porta Romana a Milano. La mamma ha denunciato il rapimento, temendo che la figlia possa essere riportata in.(Di sabato 21 dicembre 2019)