Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti“Tremare sì, non di paura, però, ma di sdegno per le tante ingiustizie che ogni giorno si consumano ai danni dei più poveri e indifesi, di coloro che non hanno tutela alcuna”. E’ questo il messaggio che l’Arcivescovo Metropolita di Benevento, monsignor Felice, invia aiin occasione delle festività di Natale. Carissimi, – scrive l’Arcivescovo – più volte, nei giorni scorsi, quando la terra ha tremato inoculando nelle nostre vene il veleno della paura, ho sentito risuonare dentro di me la voce potente del Cristo, che ai suoi, turbati e spaventati sulla barca agitata dalle onde, ripete: “Coraggio, sono io, nonpaura!” (Mt 14,27). La sua voce torna adesso a rassicurarci, ancora una volta, con il vagito di un Bambino deposto in una mangiatoia, “perché non c’era posto ...

anteprima24 : ** No all'indifferenza e all'intolleranza, Accrocca ai sanniti: 'Non abbiate paura' ** -