“Marco? Devo dire grazie a lei” Federica Panicucci | la rivelazione a sorpresa a Verissimo

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ieri vi avevamo anticipato alcune dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice di ‘Mattino Cinque’,, alla trasmissione ‘’. Nella puntata trasmessa oggi, sabato 21 dicembre, si è presentata in compagnia del fidanzato Marco Bacini. Lei ha detto sul partner: “Lui è gelosissimo ed io non ero abituata. All’inizio questa cosa mi metteva un po’ d’ansia. Marco mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto ed una cura speciale”. E poi ha fatto un annuncio davvero importante: “Ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo”. A proposito della loro conoscenza, i due innamorati hanno rivelato: “Noi stiamo insieme da tre anni, ma ci siamo conosciuti tempo prima. Abbiamo costruito piano piano, non è stato un colpo di fulmine”. Ma adesso è spuntato fuori il nome di un ...

