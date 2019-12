Juventus-Lazio | Inzaghi in conferenza stampa | “Non dobbiamo commettere errori”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 21 dicembre 2019), ladi Simone: “Nonerrori. Sfida diversa dal campionato”. RYAD (ARABIA SAUDITA) – Vigilia diin Arabia Saudita. Simonenellainvita i suoi alla massima attenzione: “Penso che domani sarà una partita molto differente da quella in campionato perché si tratta di una sfida da dentro o fuori.sbagliare il meno possibile“., ladi SimoneChiare le idee di Simonesulla partita: “Noi abbiamo preparato tutte le soluzioni che la Juve può adottare durante i 90′. Sappiamo che affrontiamo una compagine di qualità e per questo non possiamo permetterci errori. Spero di vedere una partita bella con la dimostrazione che possiamo giocarcela. E Ronaldo sarà tra gli osservati speciali“. Un ...

